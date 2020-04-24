СМИ: начало Roland Garros перенесут на неделю

Изначально соревнования должны были пройти с 25 мая по 7 июня, однако в марте из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на осень, на период с 20 сентября по 4 октября. Также из-за пандемии был отменен Уимблдонский турнир.

ТАСС, 24 апреля. Старт Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) будет отложен на одну неделю, турнир начнется 27 сентября. Об этом сообщает издание Le Parisien .

Рублев: отмена Уимблдона и перенос Roland Garros были очевидны в условиях пандемии

Отмечается, что организаторы Открытого чемпионата Франции провели консультации с Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциацией. Перенос турнира на период с 27 сентября по 11 октября даст теннисистам возможность восстановиться после Открытого чемпионата США, который планируется провести с 31 августа по 13 сентября.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, режим самоизоляции будет действовать до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенно отменять некоторые из введенных ранее ограничений, если позволит эпидемическая ситуация.

Согласно последним данным Главного управления здравоохранения Франции, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране превышает 120 тыс., число летальных исходов почти достигло 22 тыс. Во французских больницах в настоящий момент находятся 29 219 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.