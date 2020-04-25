ФК "Олимпиакос" может быть отправлен во второй дивизион за участие в договорной игре

ТАСС, 25 апреля. Футбольный клуб "Олимпиакос" может быть дисквалифицирован и отправлен во второй дивизион чемпионата Греции по футболу за участие в договорном матче. Об этом сообщает греческий портал SDNA.

По данным портала, Греческая федерация футбола изучает матч национального чемпионата 2015 года между "Олимпиакосом" и "Атромитосом" (2:1). Если будет доказано, что встреча носила договорный характер, клубы будут отправлены во второй дивизион, оштрафованы на €3 млн, владельцам пожизненно запретят вести футбольную деятельность.

Сообщается, что помимо игры с "Атромитосом" представители федерации изучают еще несколько матчей с участием "Олимпиакоса".

"Олимпиакос" является самым титулованным футбольным клубом Греции, на его счету 44 чемпионских титула, а также 27 побед в Кубке Греции.