Словом, мы подождем с гандболом. Чемпионаты России завершены досрочно из-за пандемии

Решение было принято в субботу на онлайн-заседании исполкома ФГР. Чемпионом России среди мужчин в 19-й раз в истории стал подмосковный клуб "Чеховские медведи", второе место занял ставропольский "Виктор", третье - санкт-петербургская "Нева". У женщин чемпионками стали гандболистки "Ростов-Дона" (шестой титул), второе место заняла тольяттинская "Лада", третье - московский ЦСКА.

Исполком ФГР постановил, что доиграть сезон невозможно. Ситуация с коронавирусом непредсказуема - выстраивать долгосрочное планирование просто невозможно. Как и бесконечно оттягивать возобновление, ведь это может сказаться и на подготовке к следующему сезону. Вместе с тем было решено, что ни один клуб не покинет высший мужской и женский дивизионы, при этом лидер мужской высшей лиги "Сунгуль" из Снежинска получит право на повышение, таким образом, в следующем сезоне в мужской Суперлиге Париматч могут сыграть 13 команд.

"Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с коронавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране", - отметил глава ФГР Сергей Шишкарев.

"У каждого из нас свое мнение, я представляю федерацию, - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор ФГР Лев Воронин. - Исходя из того, что это решение принимал исполком большинством, думаю, это справедливое решение. Предварительный этап никто не отменял, команды сыграли одинаковое количество игр, у нас нет недоигранных матчей предварительного этапа в отличие от других европейских федераций. Надо понимать - сейчас вся эта ситуация из ряда вон, такое происходит впервые в истории современного мира".

Календарь на следующий сезон тоже может пострадать

Известный российский тренер и первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов отметил, что решение о досрочном завершении чемпионатов было принято практически единогласно. "Мы никуда куски чемпионата просто не вставим, не остается времени в календаре, - сказал он. - А 1 июня контракты у команд с игроками заканчиваются. Посчитали, что в августе проведем Кубок и Суперкубок России".