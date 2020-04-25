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Летние олимпийские виды спорта

Словом, мы подождем с гандболом. Чемпионаты России завершены досрочно из-за пандемии

Победителем мужского турнира признан клуб "Чеховские медведи", женского - "Ростов-Дон"
Вратарь гандбольного клуба "Чеховские медведи" Дмитрий Павленко EPA-EFE/CARSTEN BUNDGAARD
Описание
Вратарь гандбольного клуба "Чеховские медведи" Дмитрий Павленко
© EPA-EFE/CARSTEN BUNDGAARD

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) решила не возобновлять национальные чемпионаты нынешнего сезона, прерванные из-за пандемии коронавируса. Победители были определены согласно результатам на момент остановки соревнований.

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Решение было принято в субботу на онлайн-заседании исполкома ФГР. Чемпионом России среди мужчин в 19-й раз в истории стал подмосковный клуб "Чеховские медведи", второе место занял ставропольский "Виктор", третье - санкт-петербургская "Нева". У женщин чемпионками стали гандболистки "Ростов-Дона" (шестой титул), второе место заняла тольяттинская "Лада", третье - московский ЦСКА.

Исполком ФГР постановил, что доиграть сезон невозможно. Ситуация с коронавирусом непредсказуема - выстраивать долгосрочное планирование просто невозможно. Как и бесконечно оттягивать возобновление, ведь это может сказаться и на подготовке к следующему сезону. Вместе с тем было решено, что ни один клуб не покинет высший мужской и женский дивизионы, при этом лидер мужской высшей лиги "Сунгуль" из Снежинска получит право на повышение, таким образом, в следующем сезоне в мужской Суперлиге Париматч могут сыграть 13 команд.

"Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с коронавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране", - отметил глава ФГР Сергей Шишкарев.

"У каждого из нас свое мнение, я представляю федерацию, - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор ФГР Лев Воронин. - Исходя из того, что это решение принимал исполком большинством, думаю, это справедливое решение. Предварительный этап никто не отменял, команды сыграли одинаковое количество игр, у нас нет недоигранных матчей предварительного этапа в отличие от других европейских федераций. Надо понимать - сейчас вся эта ситуация из ряда вон, такое происходит впервые в истории современного мира".

Календарь на следующий сезон тоже может пострадать

Известный российский тренер и первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов отметил, что решение о досрочном завершении чемпионатов было принято практически единогласно. "Мы никуда куски чемпионата просто не вставим, не остается времени в календаре, - сказал он. - А 1 июня контракты у команд с игроками заканчиваются. Посчитали, что в августе проведем Кубок и Суперкубок России".

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Также в ходе исполкома были предварительно утверждены даты проведения матчей за Суперкубок. У мужских команд игра должна состояться 29 августа, у женских - 30 августа. Что же касается "Финала четырех" женского кубка страны, то его решено провести в Москве 22-23 августа. И все же на текущий момент невозможно однозначно сказать, состоятся ли матчи.

"Если в августе не получится стартовать, это будет подразумевать под собой, что в июне-июле невозможно было начать тренировочный процесс, что спортивные сооружения были закрыты, - добавил Воронин. - Все будет сдвигаться, все взаимосвязано. И тогда полностью придется перерабатывать календарь, но как это будет выглядеть - сказать сложно. Но надеюсь, что ситуация разрешится, карантин отступит, мы начнем сезон по плану".

Гандбол - не первый командный вид спорта в России, в котором были досрочно завершены национальные чемпионаты. Ранее также были отменены турниры по волейболу (победитель у мужчин - новосибирский "Локомотив", у женщин - казанское "Динамо"), без объявления победителя завершился сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В настоящее время неопределенной остается ситуация в Российской премьер-лиге (РПЛ) - футбольный сезон официально приостановлен, но предполагается, что команды все же смогут его доиграть.

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Шишкарев, Сергей НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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