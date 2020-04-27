Общее собрание РПЛ рассмотрит вопрос возобновления чемпионата России

Собрание начнется в 12:00 мск и во второй раз пройдет в формате видеоконференции - впервые в подобном виде оно состоялось 3 апреля. Как рассказал тогда по его итогам президент РПЛ Сергей Прядкин, лига имеет несколько вариантов возобновления турнира - начиная с первых чисел июня вплоть до середины июля. На прошлой неделе в релизе лиги было обозначено, что РПЛ планирует провести первые матчи после паузы в любую из недель с середины июня по середину июля, дата старта будет зависеть от распространения коронавируса и указов властей. Также было сказано, что оставшиеся восемь туров могут быть сыграны без зрителей.

На предыдущем собрании также обсуждался вопрос снижения зарплат, вызванного убытками, которые клубы несут из-за пандемии. Из-за этого многие команды как в России, так и в мире, вынуждены сокращать расходы. Лига и руководители клубов пришли к джентльменскому соглашению, согласно которому никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.

Поэтому главным при обсуждении будет именно вопрос продолжения чемпионата. По информации ТАСС, общее собрание обсудит календарь турнира, механизм возвращения иностранных игроков из-за границы в расположение клубов, рекомендации по возобновлению тренировочного процесса команд. "На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет. Если это произойдет, то мы бы хотели узнать примерные сроки, когда можно приступить к тренировкам", - сказал ТАСС спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Чемпионат могут доиграть в нескольких городах

На решение общего собрания должно повлиять недавнее заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который рассматривал в том числе и рекомендации ассоциациям по завершению чемпионатов. УЕФА пошел на уступки, позволив не доигрывать национальные турниры в том случае, если от властей страны последует запрет проводить соревнования до даты, позволяющей завершить сезон к приемлемому сроку. Еще одним условием досрочного окончания чемпионатов могут быть непреодолимые экономические проблемы.