Криштиану Роналду вернется в расположение "Ювентуса" во вторник

ТАСС, 27 апреля. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в расположение команды во вторник. Об этом сообщает портал Football Italia .

Роналду из-за пандемии коронавируса уехал из Италии и последние несколько недель провел в Португалии. Отмечается, что 35-летний футболист сможет приступить к тренировкам только после периода самоизоляции.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. В составе итальянской команды португалец провел 75 матчей, в которых забил 53 мяча. Помимо "Реала", Роналду выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем премии "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Карантин с ограничением на передвижение в Италии с 10 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая. Число инфицированных в стране превысило 197,5 тыс., из которых более 26,6 тыс. умерли.