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Влияние коронавируса на спорт

Совещание Матыцина с главами федераций о проблемах подготовки спортсменов будет удаленным

Мероприятие намечено на 29 апреля
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Анонсированное министром спорта РФ Олегом Матыциным обсуждение со всероссийскими спортивными федерациями проекта плана нормализации системы спортивной подготовки в условиях пандемии коронавируса, которое намечено на 29 апреля, пройдет в удаленном режиме. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

"Скорее всего, я приму участие в этом совещании. Оно будет проходить удаленно. Но могу сказать, что Федерация современного пятиборья России находится в постоянном контакте с Минспортом и его руководителем Олегом Матыциным", - сказал Аминов.

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"Так, мы недавно отправляли запрос в Министерство спорта РФ по поводу того, могут ли лошади заразиться коронавирусом. Минспорт очень оперативно связался с Роспотребнадзором и главным санитарным врачом Анной Поповой и получил заключение, что лошади не подвержены COVID-19 и не являются его переносчиками, поэтому заражение при контакте человека с этим животным невозможно", - добавил собеседник ТАСС.

24 апреля Матыцин заявил о том, что Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортподготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта отметил, что 29 апреля он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят. Министерство спорта РФ, по словам его руководителя, намерено применить индивидуальный подход к каждой спортивной федерации с учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Матыцин отметил, что его ведомство начнет активные действия сразу после того, как только начнется отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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