Совещание Матыцина с главами федераций о проблемах подготовки спортсменов будет удаленным

"Скорее всего, я приму участие в этом совещании. Оно будет проходить удаленно. Но могу сказать, что Федерация современного пятиборья России находится в постоянном контакте с Минспортом и его руководителем Олегом Матыциным", - сказал Аминов.

"Так, мы недавно отправляли запрос в Министерство спорта РФ по поводу того, могут ли лошади заразиться коронавирусом. Минспорт очень оперативно связался с Роспотребнадзором и главным санитарным врачом Анной Поповой и получил заключение, что лошади не подвержены COVID-19 и не являются его переносчиками, поэтому заражение при контакте человека с этим животным невозможно", - добавил собеседник ТАСС.

24 апреля Матыцин заявил о том, что Минспорт РФ разработал проект плана нормализации системы спортподготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. Министр спорта отметил, что 29 апреля он намерен обсудить этот план со спортивными федерациями и учесть все предложения и пожелания, которые от них поступят. Министерство спорта РФ, по словам его руководителя, намерено применить индивидуальный подход к каждой спортивной федерации с учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Матыцин отметил, что его ведомство начнет активные действия сразу после того, как только начнется отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса.