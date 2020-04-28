Матыцин поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом

"Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем работникам здравоохранения, - сказал Матыцин. - Вы ежедневно спасаете тысячи жизней, порой рискуя своей собственной. Вы сражаетесь с коронавирусом на передовой. Врачи, медсестры, санитары, сиделки, волонтеры из медицинских вузов - герои нашего времени, спасибо вам".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867.