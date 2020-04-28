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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом

Министр спорта назвал медицинских работников героями нашего времени

ТАСС, 28 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта.

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"Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем работникам здравоохранения, - сказал Матыцин. - Вы ежедневно спасаете тысячи жизней, порой рискуя своей собственной. Вы сражаетесь с коронавирусом на передовой. Врачи, медсестры, санитары, сиделки, волонтеры из медицинских вузов - герои нашего времени, спасибо вам".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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