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Допинг в спорте

МОК аннулировал результаты турецкой легкоатлетки Мынгыр на Олимпиаде-2012

После перепроверки в допинг-пробе спортсменки было найдено запрещенное вещество

ТАСС, 28 апреля. Результаты турецкой легкоатлетки Гюльджан Мынгыр в беге на 3000 м с препятствиями на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне аннулированы из-за нарушения спортсменкой антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Запрещенное вещество было обнаружено после перепроверки проб. МОК рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций пересмотреть результаты Мынгыр.

Мынгыр 30 лет, на Играх в Лондоне она заняла 10-е место во втором квалификационном забеге, не сумев отобраться в финал. Она является победительницей чемпионата Европы 2012 года, чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет 2011 года. Также на ее счету бронзовая награда Универсиады в Казани.

Теги
ТурцияДопинг
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ММА
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