Кипкеев: попечительский совет ЖГК ЦСКА поспособствует узнаваемости бренда клуба

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Попечительский совет женского гандбольного клуба ЦСКА будет способствовать тому, чтобы бренд клуба был самым узнаваемым в России и Европе. Об этом ТАСС рассказал член совета клуба и его ответственный секретарь, советник генерального директора ТАСС Борис Кипкеев.

Попечительский совет клуба, основанного в прошлом году, был образован во вторник. В субботу исполком Федерации гандбола России принял решение досрочно завершить чемпионат страны. Итоговое распределение команд было сделано на основе текущих результатов регулярного сезона, поэтому армейская команда стала бронзовым призером турнира.

"Говоря казенным языком, функции попечительского совета заключаются в "разработке и реализации основных стратегических направлений развития ПГК ЦСКА". Они связаны с увеличением числа болельщиков команды, повышением уровня узнаваемости клуба, привлечением новых спонсоров и улучшением инфраструктуры клуба, - сказал Кипкеев. - Наши цели абсолютно понятны, амбициозны и достижимы: закрепиться в роли лидера и главного бренда женского гандбола в России, а впоследствии и Европы, побеждать на внутренней и на международной арене, стать привлекательным местом для продолжения карьеры сильнейших гандболисток мира".

"Кроме того, мы будем способствовать процессам воспитания и подготовки кадров для женских сборных России всех возрастов. В данном случае речь идет не только об игроках, но и о тренерах, а также о разработке собственной модели развития юных спортсменов", - добавил он.

Председателем совета является заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. В совет, в частности, входят депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, телеведущий Илья Казаков и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.