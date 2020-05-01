Олейник рассказал о ситуации с находящимся под следствием бойцом UFC Сосновским

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский, арестованный по делу о хищении человека, обладает огромным талантом, но всегда разбрасывал его в разные стороны. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC Алексей Олейник.

В ноябре 2019 года Сосновский был арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о вымогательстве и похищении человека. Фигурантами дела являются пять человек, в том числе Сосновский. Он не признает вину.

"Мне неприятно говорить про эту ситуацию, - сказал Олейник. - Могу говорить только то, что знаете вы все. Он поехал к кому-то из своих знакомых поддержать, помочь, ему сказали, что их обидели - то ли отобрали деньги, то ли, наоборот, не отдают очень долго деньги. И он поехал с его товарищем, которому должны были эти деньги, разбираться".

"Во время этой разборки оказалось, что это разработанная операция, и его приписали к такому бандиту, так сказать, который вымогал деньги с кого-то. Поехал "встрять", как мы говорим бытовым языком, за товарища, а "встрял" на самом деле. Сейчас [Сосновский] до сих пор под следствием. У него огромный талант, но он все время этот талант запускал в разные стороны", - сказал Олейник, добавив, что надеется на возвращение в спорт Сосновского.

Сосновский стал известен после победы над Александром Емельяненко нокаутом в 2014 году. В 2018 году спортсмен дебютировал в UFC, победив удушающим приемом англичанина Марка Годбира. Всего на счету 30-летнего спортсмена 11 побед и ни одного поражения.

Олейник и Сосновский долгое время тренировались вместе и фактически входили в одну команду.