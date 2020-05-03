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Футбол в России

Гендиректор ФК "Химки" опроверг информацию об увольнениях

Ранее появилась информация, что 12 сотрудников клуба получили уведомление о завершении сотрудничества с июня

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Массовых увольнений в футбольном клубе "Химки" нет и не предвидится. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Химок" Василий Иванов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что 12 сотрудников "Химок" получили уведомление о завершении сотрудничества с июня. Речь идет о сотрудниках из отделов селекции, коммерции и пресс-службы.

"На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится", - сказал Иванов.

В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявило о досрочном завершении первенства Олимп - ФНЛ. На данный момент "Химки" занимают второе место в турнирной таблице, что означает прямое попадание в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне.

Итоги турнира должен утвердить исполком Российского футбольного союза 15 мая.

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