Гендиректор ФК "Химки" опроверг информацию об увольнениях

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Массовых увольнений в футбольном клубе "Химки" нет и не предвидится. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Химок" Василий Иванов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что 12 сотрудников "Химок" получили уведомление о завершении сотрудничества с июня. Речь идет о сотрудниках из отделов селекции, коммерции и пресс-службы.

"На данный момент никаких увольнений нет и не предвидится", - сказал Иванов.

В четверг общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявило о досрочном завершении первенства Олимп - ФНЛ. На данный момент "Химки" занимают второе место в турнирной таблице, что означает прямое попадание в Российскую премьер-лигу в следующем сезоне.

Итоги турнира должен утвердить исполком Российского футбольного союза 15 мая.