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НХЛ

Жамнов считает, что Ковальчук подпишет новый контракт в НХЛ по окончании сезона

Сейчас 37-летний форвард выступает за "Вашингтон"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Бывший нападающий ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), генеральный менеджер "Спартака" и тренер сборной России Алексей Жамнов считает, что нападающий "Вашингтона" Илья Ковальчук в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ. Такое мнение Жамнов высказал в интервью ТАСС.

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Контракт 37-летнего Ковальчука с "Вашингтоном" истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем чемпионате он выступал за "Лос-Анджелес" и "Монреаль", из которого перебрался в столичную команду в результате обмена. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

"Я думаю, что он подпишет новый контракт в НХЛ. Я переписываюсь с ним. Поздравил с днем рождения. Но о возвращении в КХЛ я с ним не разговаривал", - сказал Жамнов.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в 2001 году он был выбран под первым номером драфта НХЛ клубом "Атланта" (ныне "Виннипег"). Форвард стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в составе сборной России. В 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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