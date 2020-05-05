Организаторы отказались от проведения женского ЧЕ по спортивной гимнастике в Париже

ТАСС, 5 мая. Французская федерация гимнастики отказалась от проведения чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2020 года в Париже в более поздние сроки. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Изначально турнир должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции было принято решение отменить проведение соревнований.

Отмечается, что французская сторона отказалась из-за невозможности организовать турнир в более поздние сроки. Союз ищет новое место проведения соревнования.

Украинские организаторы подтвердили готовность провести чемпионат Европы по художественной гимнастике осенью 2020 года. Федерация гимнастики Азербайджана также выразила готовность провести мужское континентальное первенство по спортивной гимнастике осенью. Окончательные даты проведения соревнований станут известны позднее.