Многодневка "Джиро д'Италия" пройдет 3-25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября

ТАСС, 5 мая. Многодневная шоссейная велогонка "Джиро д'Италия" пройдет с 3 по 25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Ранее стало известно, что многодневные гонки "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" не состоятся в запланированные изначально сроки из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что старт "Тур де Франс" запланирован на 29 августа, финиш - 20 сентября, а "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" состоятся после чемпионата мира по велогонкам на шоссе, который пройдет с 20 по 27 сентября в Швейцарии.

"Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" - самые престижные и известные веломногодневки. "Тур де Франс" проводится с 1903 года, "Джиро д'Италия" - с 1909-го, "Вуэльта" - с 1935-го.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.