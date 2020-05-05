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Летние олимпийские виды спорта

Многодневка "Джиро д'Италия" пройдет 3-25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября

Соревнования были перенесены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса
Описание
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO

ТАСС, 5 мая. Многодневная шоссейная велогонка "Джиро д'Италия" пройдет с 3 по 25 октября, "Вуэльта" - с 20 октября по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

Ранее стало известно, что многодневные гонки "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" не состоятся в запланированные изначально сроки из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что старт "Тур де Франс" запланирован на 29 августа, финиш - 20 сентября, а "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" состоятся после чемпионата мира по велогонкам на шоссе, который пройдет с 20 по 27 сентября в Швейцарии.

"Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта" - самые престижные и известные веломногодневки. "Тур де Франс" проводится с 1903 года, "Джиро д'Италия" - с 1909-го, "Вуэльта" - с 1935-го.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.

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Летние олимпийские виды спорта
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