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НХЛ

Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Флорида"

Российский форвард был выбран в первом раунде под общим 15-м номером "Флоридой" на драфте Национальной хоккейной лиги в 2018 году
Григорий Денисенко Денис Тырин/ТАСС
Описание
Григорий Денисенко
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий Григорий Денисенко подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт 19-летнего россиянина рассчитан на три года. Российский нападающий был выбран "Флоридой" в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

"Григорий - потрясающий, динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене и был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира. Мы ожидаем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб", - заявил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

Денисенко является воспитанником "Локомотива" и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2017/18. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 12 очков (шесть шайб + шесть результативных передач). В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.

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