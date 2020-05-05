Денисенко подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ "Флорида"

Контракт 19-летнего россиянина рассчитан на три года. Российский нападающий был выбран "Флоридой" в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

"Григорий - потрясающий, динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене и был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира. Мы ожидаем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб", - заявил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

Денисенко является воспитанником "Локомотива" и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2017/18. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 12 очков (шесть шайб + шесть результативных передач). В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.