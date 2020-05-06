Пахноцкая: сокращений штата сотрудников РУСАДА в условиях пандемии не будет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет сокращать штат сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Об этом на онлайн-конференции, организованной ТАСС, рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА 27 марта объявило о приостановлении допинг-тестирования в связи с пандемией коронавируса. В среду генеральный директор организации Юрий Ганус сообщил, что агентство восстановит тестирования с третьей декады мая.

"Будет работать весь персонал в полном объеме, я имею в виду штатных сотрудников, структурных изменений не предполагается, - отметила Пахноцкая. - Другой вопрос - бюджет: с одной стороны, он может быть снижен, миссий гораздо меньше. Но, с другой стороны, все те, кто сохранял процедуру тестирования, делал это с учетом инструкции WADA, национальных органов здравоохранения. Значит, это дополнительное оборудование и средства защиты, это увеличивает стоимость миссии".

"Мы зависим от курса валют, и курс этот нестабилен, в период пандемии курс доллара и евро поменялся. Мы обязательно наблюдаем за тем, что происходит в соседних странах", - добавила она.