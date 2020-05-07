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ММА

Олейник сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249

Россиянин в ночь на 10 мая проведет поединок против бразильца Вердума
Алексей Олейник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Олейник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 мая. Россиянин Алексей Олейник сдал тест на коронавирус в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Олейник добирался на машине в город Джексонвилл, где пройдет турнир. По словам спортсмена, он проехал около 400 км. "Мы с женой сдали тест на коронавирус", - сказал Олейник.

42-летний россиянин проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума в ночь на 10 мая. Власти штата Флорида, а также атлетическая комиссия согласовали проведение турнира без зрителей. По сообщениям СМИ, UFC будет ежедневно проверять бойцов и проводить медицинские обследования.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 58 побед, 13 поражений и одна ничья. На счету 42-летнего Вердума 23 победы и восемь поражений.

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ММА
Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249
Российский боец проведет поединок против бразильца Вердума в ночь на 10 мая
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