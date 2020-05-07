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Допинг в спорте

Чемпионка мира штангистка Каширина возвращена в международный пул допинг-тестирования

В новый регистрируемый пул допинг-тестирования IWF включены 10 российских тяжелоатлетов
Татьяна Каширина EPA/ANTONIO BAT
Описание
Татьяна Каширина
© EPA/ANTONIO BAT

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Обладательница пяти золотых медалей чемпионатов мира по тяжелой атлетике россиянка Татьяна Каширина включена в международный регистрируемый пул допинг-тестирования на второй квартал 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В новый регистрируемый пул допинг-тестирования IWF включены 10 российских тяжелоатлетов. Кроме Кашириной в этот список вошли чемпионка Европы - 2017 Диана Мстиева, которая летом 2020 года была дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, призеры чемпионатов Европы Родион Бочков, Хетаг Хугаев, Мария Вострикова и Кристина Соболь, а также Артур Бабаян, Илья Лунин, Таисия Чижикова и Вячеслав Яркин.

Каширина, в активе которой есть также серебро ОИ-2012 и восемь золотых наград чемпионатов Европы, изначально была включена в международный пул тестирования на первый квартал 2020 года, однако в феврале 29-летнюю спортсменку исключили из этого списка.

Каширина на чемпионате мира 2019 года в Таиланде завоевала серебряную награду.

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