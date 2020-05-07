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Зимние олимпийские виды спорта

Глава СБР Драчев рассказал, почему затягивается процесс назначения новых тренеров сборной

Правление СБР в середине апреля сформировало новый тренерский штаб сборной России
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пока не передал на утверждение в Министерство спорта список кандидатов на должности главного и старших тренеров национальной команды, поскольку прежде надо удостовериться, что с их согласованием не возникнет проблем. Об этом он рассказал ТАСС.

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Правление СБР в середине апреля сформировало новый тренерский штаб сборной России. На пост главного тренера был назначен Валерий Польховский, на должности старших тренеров - Роберт Кабуков и Владимир Королькевич. Теперь глава СБР должен передать списки специалистов на утверждение в Минспорт.

"Обсуждаем этот вопрос, сейчас готовим все необходимые бумаги. Необходимо заручиться поддержкой. Ведь сказать можно одно, а по факту шансов никаких не будет. Поэтому пока проводим консультации", - сказал Драчев.

"Было совещание с министром спорта, там как раз задавали вопросы о будущей подготовке, о том, чего ждать в ближайшие два-три месяца", - добавил он.

Драчев выступает против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича, однако специалисты были утверждены большинством членов правления СБР.

Контракты действующих тренеров сборной России истекают 31 мая. В минувшем сезоне главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

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Зимние олимпийские виды спорта
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