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КХЛ

Фастовский: победитель КХЛ мог быть определен только по спортивному принципу

В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный менеджер новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Кирилл Фастовский считает, что лига соблюла спортивный принцип, решив не объявлять победителей сезона-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Такое мнение Фастовский высказал ТАСС.

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В четверг пресс-служба КХЛ объявила о том, что руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона-2019/20. Лига в конце марта приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. К этому моменту были сыграны все матчи первого раунда Кубка Гагарина, по итогам которого в следующую стадию вышли "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург) и чемпион сезона-2018/19 ЦСКА (Москва).

"Так сложилось. Не только наша команда была на ходу, но и еще семь. Как выбрать, кто выиграл? Я считаю, что решение лиги абсолютно взвешенное и правильное - все восемь клубов в равных условиях", - сказал Фастовский.

"Победителя нельзя назначить, он может быть выявлен только спортивным принципом. Раз нет спортивного принципа, поэтому и чемпиона нет", - добавил генеральный менеджер "Сибири".

В итоговой таблице турнира восемь команд, вышедших во второй раунд плей-офф, поделили места с первого по восьмое. Им присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом.

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