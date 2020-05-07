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Летние олимпийские виды спорта

Жар-птица стала логотипом, барс - талисманом Игр стран СНГ в Казани

Игры планируется провести с 20 по 27 августа в Казани

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило логотип и талисман первых Игр стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Логотипом соревнований стала жар-птица, талисманом - барс. Игры планируется провести с 20 по 27 августа в Казани.

Ожидается участие в Играх около 3,5 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, представляющих 11 стран. Будет разыграно около 280 комплектов наград. Для проведения соревнований будут использованы 15 спортивных объектов Казани.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан) 28 сентября 2018 года.

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