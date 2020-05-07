Член совета директоров "Спартака": госпитализация Федуна не повлияет на управление клубом

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Госпитализация вице-президента "Лукойла", владельца московского "Спартака" Леонида Федуна не скажется на управлении футбольным клубом. Об этом ТАСС сообщил брат Федуна, член совета директоров "Спартака" Андрей Федун.

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В четверг пресс-служба "Спартака" сообщила о том, что 64-летний Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом.

"Нет", - ответил Андрей Федун на вопрос, повлияет ли госпитализация владельца "Спартака" на управление клубом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,7 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23803 человека, умерли 1625.