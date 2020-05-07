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Бокс

Конор Макгрегор согласился провести бой по правилам бокса с Оскаром Де Ла Хойей

До этого 47-летний американец заявил, что отправит Макгрегора в нокаут за два раунда
Конор Макгрегор EPA-EFE/ARMANDO ARORIZO
Описание
Конор Макгрегор
© EPA-EFE/ARMANDO ARORIZO

ТАСС, 7 мая. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор готов провести поединок по правилам бокса с бывшим чемпионом мира американцем Оскаром Де Ла Хойей. Об этом Макгрегор написал в Twitter.

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Во вторник Де Ла Хойя в интервью CBC Sports заявил, что ему потребовалось бы лишь два раунда, чтобы отправить Макгрегора в нокаут на боксерском ринге.

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", - ответил Макгрегор.

31-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Он был первым бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который одновременно владел титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Макгрегор уже проводил бой по правилам бокса - в 2017 году ирландец проиграл американцу Флойду Мэйуэзеру техническим нокаутом в 10-м раунде. По неофициальным данным, Мейуэзер заработал за бой более $300 млн, Макгрегор - более $100 млн.

Де Ла Хойе 47 лет, в его активе есть золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, он был одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении карьеры неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.

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