Французские спортсмены считают, что заразились коронавирусом в Ухане еще в октябре

ТАСС, 7 мая. Несколько участников VII Всемирных военных игр, которые прошли китайском Ухане в октябре, считают, что во время соревнований заразились коронавирусом. Об этом сообщает газета Le Figaro .

Всемирные военные игры в Ухане завершились 27 октября, в конце декабря 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Le Figaro провела опрос среди спортсменов из французской делегации. Несколько участников признались, что после возвращения из Уханя перенесли болезнь со схожими симптомами. "На тех Играх многие спортсмены заболели. Недавно я говорила с доктором нашей команды, и он сказал, что, скорее всего, у нас был коронавирус, поскольку в то время многие члены французской делегации одновременно заболели", - сказала серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в пятиборье француженка Элоди Клувель.

В ответ на эти заявления в китайских соцсетях появились предположения о том, что вирус мог быть завезен в Ухань спортсменами из других стран.

После предположений, высказанных спортсменами, Министерство обороны Франции заявило, что на тот момент о коронавирусе не было известно, а французская медицинская команда на Играх в Ухане, состоящая из 20 человек, не зарегистрировала ни одного обращения с симптомами, напоминающими болезнь, вызываемую COVID-19. Тем не менее Le Figaro отмечает, что делегация не имела в распоряжении врачей необходимой специализации, а также необходимых средств для выявления вируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире заразились более 3,8 млн человек, около 260 тыс. умерли.