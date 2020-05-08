IIHF рассмотрит данные по допинговым делам россиян, присланные WADA

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) изучит данные по допинговым делам российских спортсменов, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в организацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

30 апреля WADA объявило о завершении изучения 298 допинговых дел российских спортсменов, которые были открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Допинговые дела были разосланы по 27 международным спортивным федерациям.

"IIHF участвовало в телефонной конференции, посвященной этой теме. На ней были представлены новые данные, которые IIHF изучит и может, в случае необходимости, начать последующее расследование", - говорится в сообщении.