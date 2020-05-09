Вдова Брайанта подала в суд на полицию Лос-Анджелеса за фото с места гибели баскетболиста

Восемь сотрудников департамента шерифа сделали ряд фотографий, на которых запечатлены обломки вертолета и тела погибших, и распространили их в частном порядке. В документе отмечается, что сотрудники не имели служебной необходимости в данных фотографиях. Ранее Ванесса Брайант требовала, чтобы место трагедии было обозначено как бесполетная зона, а также было защищено от фотографов.

26 января частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.