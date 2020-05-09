Сборная России заняла четвертое место по итогам Кубка наций по шахматам

ТАСС, 9 мая. Российские шахматисты обыграли сборную Индии со счетом 2,5:1,5 в матче заключительного, десятого тура кругового турнира Кубка наций. Соревнование проходит в режиме онлайн.

Сборную России представляли Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ольга Гиря. За сборную Индии сыграли Башкаран Адхибан, Сантош Видит, Пентала Харикришна и Хампи Конеру. Андрейкин и Артемьев обыграли белыми фигурами Адхибана и Видита соответственно, Карякин и Харикришна сыграли вничью, Гиря уступила черными фигурами Конеру.

В других матчах десятого тура сборная Китая уступила команде США со счетом 1,5:2,5, сборная Европы сыграла вничью со счетом 2:2 с командой "остального мира".

По итогам кругового турнира первое место в таблице заняла сборная Китая, которая набрала 17 очков, сборная США (13) по дополнительным показателям опередила команду Европы (13) и заняла второе место. Четвертой стала сборная России (8), пятой - сборная Индии (5), последнее место заняла команда "остального мира" (4).

Финал состоится 10 мая, где сыграют ставшие лучшими по итогам кругового турнира команды Китая и США. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.