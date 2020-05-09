Мотылев: сборной России было сложно претендовать на выход в финал Кубка наций по шахматам

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по шахматам изначально имела минимальные шансы на выход в суперфинал Кубка наций, четвертое место - справедливый результат. Такое мнение ТАСС высказал капитан российской сборной Александр Мотылев.

Сборную России на онлайн-турнире представляли Александра Горячкина, Ольга Гиря, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин. По итогам кругового турнира первое место в таблице заняла сборная Китая, сборная США по дополнительным показателям опередила команду Европы и заняла второе место. Четвертой стала сборная России, пятой - сборная Индии, последнее место заняла команда "остального мира". В суперфинал вышли команды Китая и США.

"Объективно, учитывая состав сборной, мне казалось, что мы и будем четвертыми. Китай очевидно первый, очень сильная сборная. Вторая по силе - сборная Европы, дальше США с сильными мужскими досками, мы, Индия и сборная "остального мира". В итоге так практически и получилось", - сказал Мотылев.

"У нас все не очень получилось. Ян Непомнящий оказался не в очень хорошей форме, а лучше всех выглядел, пожалуй, Артемьев. Но думаю, что изначально шансов на выход в суперфинал у нас было не особо много", - отметил капитан сборной.

Финал состоится 10 мая. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.