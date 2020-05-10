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Футбол в Германии

СМИ: футболисты "Боруссии" Витсель и Джан травмировались на тренировке

Дортмундский клуб 16 мая встретится с "Шальке" в первом после возобновления матче чемпионата Германии
Эмре Джан и Аксель Витсель EPA-EFE/DAVID HECKER
Описание
Эмре Джан и Аксель Витсель
© EPA-EFE/DAVID HECKER

ТАСС, 10 мая. Полузащитники германского футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Аксель Витсель и Эмре Джан получили повреждения на тренировочном занятии в преддверии возобновления чемпионата страны, ранее приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Bild.

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По информации источника, у обоих игроков подозревается надрыв задней поверхности бедра. Также под вопросом участие в домашнем матче 26-го тура против "Шальке" нападающего Марко Ройса и защитника Дан-Акселя Загаду.

В четверг глава Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны будет возобновлен 16 мая. На этот день запланированы шесть встреч, в том числе игра "Боруссии" с "Шальке". Все матчи до конца турнира будут проходить без зрителей.

После 25 туров турнирную таблицу с 55 очками возглавляет "Бавария", дортмундцы идут вторыми, отставая от лидера на четыре очка.

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