Петр Ян заявил, что готов провести бой за титул UFC в любой точке мира

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян готов провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе в любой точке мира, при этом ему не важно, кто будет соперником. Таким мнением спортсмен поделился с ТАСС.

В воскресенье президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Ян проведет бой за вакантный титул чемпиона организации в легчайшем весе. Соперник будет определен в течение следующей недели.

"Очень рад, если следующий мой бой будет за пояс. Я говорил, что мне не важно, с кем драться, мне не важно, кто будет претендентом, мне важна сама цель, сам пояс, я готов драться. Я не упущу эту возможность, свой шанс. Ждем информацию от UFC, мы готовы лететь в любую точку мира, чтобы драться за этот пояс", - сказал Ян.

В воскресенье чемпион UFC в легчайшем весе американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Ян должен был провести бой с бразильцем Марлоном Мораесом.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.