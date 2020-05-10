СМИ: сезон "Формулы 1" стартует в Австрии 5 июля

ТАСС, 10 мая. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила вариант, при котором сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует 5 июля. Об этом сообщает портал The Judge 13 .

По информации источника, руководство "Формулы-1" получило соответствующее уведомление от FIA в пятницу. Предполагается, что Австрия примет два этапа подряд: гонка первого пройдет 5 июля, а второго - 8 или 9 июля. Следом состоятся два этапа в Великобритании (гонки 19 и 23 июля). Этапы пройдут без зрителей, к автодрому будут допущены только телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию.

"Каждая команда будет размещена в отдельном отеле. Ограничения у команд будут такими же, как всегда", - цитирует The Judge 13 источник, работающий на одну из команд "Формулы-1".

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпел серьезные изменения. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.