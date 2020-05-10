{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

СМИ: сезон "Формулы 1" стартует в Австрии 5 июля

Предполагается, что Австрия примет два этапа подряд

ТАСС, 10 мая. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила вариант, при котором сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует 5 июля. Об этом сообщает портал The Judge 13.

На эту тему
Руководство "Формулы-1" не исключает отмены сезона 2020 года

По информации источника, руководство "Формулы-1" получило соответствующее уведомление от FIA в пятницу. Предполагается, что Австрия примет два этапа подряд: гонка первого пройдет 5 июля, а второго - 8 или 9 июля. Следом состоятся два этапа в Великобритании (гонки 19 и 23 июля). Этапы пройдут без зрителей, к автодрому будут допущены только телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию.

"Каждая команда будет размещена в отдельном отеле. Ограничения у команд будут такими же, как всегда", - цитирует The Judge 13 источник, работающий на одну из команд "Формулы-1".

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпел серьезные изменения. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
Формула-1
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
РФС может отложить вступительные экзамены для обучения на тренерскую лицензию Pro
Экзамены запланированы на 10 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС