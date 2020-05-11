Мишин считает, что ISU следовало повысить стоимость тройного акселя

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что исполнение тройного акселя должно оцениваться более высоко. Свое мнение он высказал ТАСС.

В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла. Ранее лутц был вторым по сложности тройным прыжком и оценивался в 5,9 балла. Тройной аксель является самым дорогим тройным прыжком (8 баллов), он широко распространен в мужском одиночном катании, в то время как для женщин считается элементом повышенной сложности. Тройным акселем владеет ученица Мишина чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

"За тройной аксель сумму баллов надо поднять, потому что многие делают четверные прыжки, а тройной аксель не могут. Там есть свои секреты и загадки техники, они объяснимы и научно обоснованы", - сказал Мишин.

Также ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов, в то время как раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип - 11, за риттбергер - 10,5.

"Я приветствую такое решение, потому что есть люди, которые делают лутц, но не могут выучить риттбергер, или прыгают риттбергер, но не могут осилить лутц", - прокомментировал тренер.