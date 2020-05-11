{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Мишин считает, что ISU следовало повысить стоимость тройного акселя

В понедельник федерация внесла коррективы в систему оценивания, стоимость акселя не изменилась

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что исполнение тройного акселя должно оцениваться более высоко. Свое мнение он высказал ТАСС.

На эту тему

В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла. Ранее лутц был вторым по сложности тройным прыжком и оценивался в 5,9 балла. Тройной аксель является самым дорогим тройным прыжком (8 баллов), он широко распространен в мужском одиночном катании, в то время как для женщин считается элементом повышенной сложности. Тройным акселем владеет ученица Мишина чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

"За тройной аксель сумму баллов надо поднять, потому что многие делают четверные прыжки, а тройной аксель не могут. Там есть свои секреты и загадки техники, они объяснимы и научно обоснованы", - сказал Мишин.

Также ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов, в то время как раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип - 11, за риттбергер - 10,5.

"Я приветствую такое решение, потому что есть люди, которые делают лутц, но не могут выучить риттбергер, или прыгают риттбергер, но не могут осилить лутц", - прокомментировал тренер.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за симптомов коронавируса у одного из футболистов
Игра "Минск" - "Неман" 15 мая не состоится, также перенесена одна из игр во втором дивизионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС