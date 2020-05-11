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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова считает незначительными изменения в стоимости прыжков в фигурном катании

Заслуженный тренер РФ отметила, что самым сложным прыжком по стоимости остается аксель в 3,5 оборота
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Корректировки в стоимости прыжков в фигурном катании, внесенные Международным союзом конькобежцев (ISU), носят незначительный характер. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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В понедельник ISU уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла. Ранее лутц был вторым по сложности тройным прыжком и оценивался в 5,9 балла. Также ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов, раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип - 11, за риттбергер - 10,5.

"Думаю, что эти изменения незначительны, ничего страшного в них нет, практически все так и осталось, изменения очень маленькие, самым сложным прыжком по стоимости остается аксель в 3,5 оборота, - сказала Тарасова. - Разница в стоимости от тройного до четверного прыжка большая, что и правильно - тройные прыжки прыгает весь мир, а четверные - единицы. Из девочек эти единицы можно на одной руке пересчитать, мальчиков - двадцатка. И именно поэтому разница в цене между тройным и четверным и осталась такой большой".

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЗимние олимпийские виды спорта
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