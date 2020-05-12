СМИ: боец ММА Олейник отстранен от боев на полгода по медицинским показателям

ТАСС, 12 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник не сможет проводить поединки в течение 180 дней после его предыдущего боя по решению комиссии по боксу американского штата Флорида. Об этом сообщает портал MMA Junkie .

В ночь с субботы на воскресенье прошел турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором 42-летний Олейник победил решением судей бразильца Фабрисио Вердума. Решение по отстранению Олейника по медицинским показателям может быть изменено в случае согласия физиотерапевта.

В главном поединке вечера за титул "временного" чемпиона в легком весе американец Джастин Гейджи победил техническим нокаутом в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона. Победитель боя должен встретиться позднее с обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По итогам боя Фергюсон, получивший перелом орбитальной кости, расположенной в области глазницы, отстранен от боев на 60 дней. Физическое состояние Гейджи по итогам боя не вызвало причин для отстранения.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.