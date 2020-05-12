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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионаты России по водному поло среди мужчин и женщин досрочно завершены

Чемпионом страны у мужчин стал "Синтез", у женщин - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР) Александр Глинянов.

"Президиум принял решение о досрочном завершении чемпионатов России", - сказал Глинянов.

Результаты сохранены согласно текущему положению. Чемпионом среди мужских команд стал казанский "Синтез". У женщин победителем турнира стал "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" из Ленинградской области.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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