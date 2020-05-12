Чемпионаты России по водному поло среди мужчин и женщин досрочно завершены

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации водного поло России (ФВПР) Александр Глинянов.
"Президиум принял решение о досрочном завершении чемпионатов России", - сказал Глинянов.
Результаты сохранены согласно текущему положению. Чемпионом среди мужских команд стал казанский "Синтез". У женщин победителем турнира стал "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" из Ленинградской области.