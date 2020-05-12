{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Запланированный в июле этап Бриллиантовой лиги в Лондоне отменен из-за пандемии

Ранее были отменены этапы в Рабате и швейцарском Цюрихе
Описание
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 12 мая. Этап Бриллиантовой лиги, запланированный в Лондоне на 4-5 июля, отменен по решению Федерации легкой атлетики Великобритании в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее были отменены этапы в Рабате и швейцарском Цюрихе, перенесены этапы в Дохе с 17 апреля на 9 октября, в Китае с 9 и 16 мая на 19 сентября и 17 октября соответственно, в Стокгольме с 24 мая на 23 августа, в Неаполе и Риме с 28 мая на 17 сентября, в американском Юджине (штат Орегон) с 7 июня на 4 октября и в Париже с 13 июня на 6 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В Соединенном Королевстве выявлено более 224 тыс. случаев заражения, свыше 32 тыс. человек скончались.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
ММА
Боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода
Во вторник портал MMA Junkie сообщил, что 42-летний спортсмен отстранен на 180 дней по медицинским показателям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС