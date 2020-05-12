Запланированный в июле этап Бриллиантовой лиги в Лондоне отменен из-за пандемии

ТАСС, 12 мая. Этап Бриллиантовой лиги, запланированный в Лондоне на 4-5 июля, отменен по решению Федерации легкой атлетики Великобритании в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее были отменены этапы в Рабате и швейцарском Цюрихе, перенесены этапы в Дохе с 17 апреля на 9 октября, в Китае с 9 и 16 мая на 19 сентября и 17 октября соответственно, в Стокгольме с 24 мая на 23 августа, в Неаполе и Риме с 28 мая на 17 сентября, в американском Юджине (штат Орегон) с 7 июня на 4 октября и в Париже с 13 июня на 6 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В Соединенном Королевстве выявлено более 224 тыс. случаев заражения, свыше 32 тыс. человек скончались.