СМИ: Карлос Сайнс подпишет контракт с "Феррари" в течение 48 часов

ТАСС, 12 мая. Итальянская команда "Формулы-1" "Феррари" подпишет контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом. Об этом сообщает Motorsport .

По данным портала, стороны уже достигли договоренности и подпишут контракт в течение 48 часов.

Во вторник "Феррари" объявила, что команду по окончании сезона 2020 года покинет четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

25-летний Сайнс-младший является сыном двукратного чемпиона мира по ралли, трехкратного победителя ралли-рейда "Дакар" Карлоса Сайнса. Сайнс-младший выступает в "Формуле-1" с 2015 года, прошлый сезон он завершил на шестом месте, выступая за "Макларен". Ранее испанец также выходил на старт Гран-при "Формулы-1" в составе "Торо Россо" и "Рено". На счету Сайнса одно попадание на подиум - по итогам бразильского этапа 2019 года он стал третьим.

Из-за пандемии коронавируса сезон "Формулы-1" 2020 года еще не начался. Отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции, перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Предполагается, что первая гонка сезона пройдет 5 июля в Австрии. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.