{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая

Большинство клубов выступили за доигровку сезона

ТАСС, 12 мая. Приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На эту тему

Турнир был прерван в марте после 23 туров. Решение о возобновлении было принято путем голосования представителей команд. Из 16 команд высшего дивизиона 13 проголосовали за возобновление первенства.

Отмечается, что календарь чемпионата будет опубликован в ближайшее время.

В таблице лидирует "Славия", набрав 58 очков, второе место занимает "Виктория" (50), третьим идет "Яблонец" (40).

В Чехии зафиксировано более 8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 283 человека.

Теги
ЧехияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Фазель: символические сборные всех времен составлялись для привлечения внимания
По словам президента IIHF, выбор игроков основывался на выступлении хоккеистов на чемпионатах мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС