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Массовый спорт

Левитин вошел в состав оргкомитета форума "Россия - спортивная держава"

В составе оргкомитета включены еще 14 человек, из состава выведены 17 человек
Помощник президента РФ Игорь Левитин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин включен в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в состав включены еще 14 человек. Из оргкомитета исключены 17 человек, среди которых бывший министр спорта Павел Колобков и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба.

Форум был учрежден в 2009 году указом президента РФ, впервые он был проведен в Казани. В 2019 году в Нижнем Новгороде собрались более трех тысяч человек - спортсменов, функционеров, тренеров, представителей бизнеса, руководителей спортивных федераций, регионов.

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