Форвард московского "Динамо" Шипачев выбран лучшим игроком сезона КХЛ по версии хоккеистов

ТАСС, 13 мая. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по версии игроков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Всего в опросе приняли участие более 200 хоккеистов. 33-летний Шипачев набрал 31,4% голосов. На втором месте оказался форвард ЦСКА Кирилл Капризов (24,6%), на третьем - Дмитрий Яшкин из московского "Динамо" (10,9%).

Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк был выбран "самым уважаемым хоккеистом лиги", набрав 32% голосов. В тройку также вошли Сергей Мозякин из магнитогорского "Металлурга" (22%) и Данис Зарипов из казанского "Ак Барса" (11,5%). В номинации "главный шутник лиги" больше всего голосов собрал Андрей Алтыбармакян, который провел прошлый сезон КХЛ в "Сочи", 21-летний нападающий набрал 7% голосов.

Шипачев в прошлом сезоне КХЛ провел 67 матчей за "Динамо", набрав 73 очка (21 шайба + 52 голевые передачи). Всего в КХЛ он сыграл в 702 матчах, в которых набрал 666 очков (214+452). В Национальной хоккейной лиге игрок выступал за "Вегас". Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира (2014), также в его активе одна серебряная (2015) и две бронзовые (2016, 2017) награды мировых первенств.

Сезон был досрочно завершен 25 марта на стадии второго раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Позднее руководство лиги приняло решение не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров по итогам сезона.