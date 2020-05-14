Музыканты, политики, актеры. Истории спортсменов, нашедших себя после завершения карьеры

Спортивный век атлета довольно короток, и не все после окончания карьеры остаются в большом спорте, занимая тренерские должности. Нередко они уходят в шоу-бизнес, рекламу, где становятся более популярными, чем в своих видах спорта. Уэймен Тисдейл

Описание Уэймен Тисдейл, 1985 год © AP Photo/Michael Conroy

Эта история о том, что иногда полезно поискать добра от добра. Тисдейл сильно выделялся еще на студенческом уровне, что удивительно, учитывая его крайне непродолжительную "историю болезни" баскетболом. Игра по-настоящему увлекла его лишь в восьмом классе после того, как он научился красиво забивать сверху через своих старших братьев. Через три года он примерил джерси команды университета Оклахомы "Сунерс". Игра Тисдейла за колледж впечатлила многих, включая великого баскетбольного тренера Бобби Найта. В 1984 году он возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Отбор в команду был жесточайший, места в заявке не нашлось даже будущим членам Зала славы Чарльзу Баркли и Джону Стоктону. Методом строгой селекции Найт вывел одну из лучших версий "Дрим Тим" во главе с Майклом Джорданом, Патриком Юингом, Крисом Маллином, Сэмом Перкинсом. И Уэйменом Тисдейлом. Американцы выиграли все матчи на домашней Олимпиаде, а Тисдейл стал лучшим подбирающим команды. В финальном матче с испанцами он набрал 14 очков, больше было лишь у форварда соперника Андреса Хименеса (16) и Джордана (20). На драфте Национальной баскетбольной ассоциации "Индиана" забрала его вторым лишь потому, что первым в том году суждено было стать Юингу и никому другому. Тисдейлу прочили ярчайшую карьеру, но очень быстро стало понятно, что для НБА он чересчур мягковат. Это не мешало ему быть крепким игроком ротации в различных клубах в течение 12 лет, но, как оказалось, все это время его мысли были за пределами баскетбольной площадки. В 1997 году он выступал за пост-Барклиевский "Финикс" вместе с Джейсоном Киддом, Кевином Джонсоном, молодым Стивом Нэшем и… Вдруг решил уйти из спорта в 33 года, чтобы посвятить себя бас-гитаре.

Описание Уэймен Тисдейл, 2004 год © AP Photo/Phil McCarten

На самом деле музыка всегда была с ним. Играть на басу спортсмен начал раньше, чем в баскетбол, и даже в колледже расставлял приоритеты не в пользу последнего. Тренеру "Сунерс" даже пришлось изменить расписание тренировок команды, чтобы Тисдейл успевал перед занятиями выступить в церкви, где его отец служил пастором. Он не знал нотной грамоты и писал песни по наитию — таким вот "слепым" методом он выдал восемь коммерчески успешных альбомов в стиле смув-джаз. Названия пластинок не блистали оригинальностью. "Тяжелый форвард" (в честь своей позиции на поле), "В зоне", "Подбор" — хуже не придумаешь, но качество музыкального материала было прекрасным. Второй альбом "Лицом к лицу" принес ему первое место в современном джазовом чарте престижного журнала Billboard и привлек внимание публики. Мировые турне, контракты с серьезными лейблами, сотрудничество с известными американскими музыкантами и место в Зале славы джаза Оклахомы — Тисдейл рискнул всем и не прогадал. Его жизнь оборвалась внезапно. В 2007 году у него диагностировали остеосакрому — потребовалась ампутация ноги. Проблемы со здоровьем не повлияли на его планы, он продолжал писать музыку и даже выступать, но болезнь в итоге взяла свое. В марте 2009-го Тисдейла не стало. Его жена Регина говорила, что он не дожил до записи нового альбома меньше недели. Тилль Линдеманн

Описание Тилль Линдеманн © EPA/STR

Своим атлетичным телосложением фронтмен культовой немецкой группы Rammstein обязан плаванию. Линдеманн начал заниматься им в 11 лет и вскоре добился локальных успехов. В юные годы он участвовал во многих международных турнирах, где часто пересекался с будущим четырехкратным олимпийским чемпионом россиянином Владимиром Сальниковым. "Он был таким самоуверенным придурком, даже большим, чем я, — вспоминал Линдеманн. — Перед заплывами он просто стоял и смотрел по сторонам. Это напрочь выбивало меня из колеи". В 1978 году Линдеманн вошел в состав сборной ГДР на юниорский чемпионат Европы во Флоренции, где занял седьмое место на 400-метровке вольным стилем. К тому моменту он уже числился в шорт-листе команды на московскую Олимпиаду-1980, и выступление в Италии лишь подкрепило его шансы на участие в Играх. Однако из-за регулярного нарушения дисциплины, привлекшего внимание Штази, и травмы живота Линдеманн решил уйти из спорта. Но плавание все равно присутствует в его жизни и по сей день. Оно помогает ему привести себя в форму перед концертными турами и служит важным уроком на будущее. "Спорт научил меня самодисциплине, — говорил Линдеманн. — Мне уже столько лет, и иногда я думаю: почему я все еще этим занимаюсь? Мог бы просто спокойно толстеть и стареть. Но я так не могу. Занятия спортом дают мне легкость — не только физическую, но и умственную. Все дело в настойчивости. Вот здесь и включается самодисциплина". В творчестве Rammstein практически нет отсылок к прошлому вокалиста. Ведь основная стихия группы — огонь, а не вода. Единственная зацепка — песня Feuer und Wasser, идея которой пришла на ум Линдеманну во время плавания в бассейне. Земфира

Возможно, в лице Земфиры-певицы сборная России по баскетболу потеряла блистательного разыгрывающего защитника. Будущая звезда рок-сцены занималась баскетболом со школы и была одним из лучших игроков в своей возрастной категории. Директор спортшколы, в которой училась Земфира, называл ее "компьютером команды", а тренеры особенно отмечали ее умение контролировать мяч, в котором она не уступала даже профессиональным игрокам. Говорят, во время одного из турниров Земфира смогла победить в конкурсе на дриблинг чемпиона Европы, четырехкратного победителя Евролиги Шарунаса Ясикявичюса. В 1990-х Земфира уже вовсю капитанила в юниорской сборной России, но в итоге со спортом у нее не сложилось. Тренер Юрий Максимов рассказывал, что Земфира должна была поступать в авиационный институт, где и продолжила бы заниматься баскетболом, но не смогла сдать экзамены. И отнесла документы в институт культуры, находившийся через дорогу. А дальше вы и сами все знаете. Ким Ён А

Описание Ким Ён А на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане, 2018 год © AP Photo/David J. Phillip,Pool

Невероятные спортивные успехи сделали ее мировой звездой. Именно она была одной из первых фигуристок, открывших этот вид спорта для крупнейших спонсоров — в разные годы ее поддерживали Nike, New Balance, Hyundai, Samsung и другие компании. В родной Южной Корее Ким Ён А со временем стала самым узнаваемым медийным лицом. Ее до сих пор регулярно признают самой популярной женщиной страны несмотря на то, что в последний раз она выступала на соревнованиях в 2014 году. Теперь Ким Ён А посвящает себя общественной и политической деятельности. Сейчас она занимает пост посла ЮНИСЕФ и играет важную роль в Международном олимпийском комитете — именно ей принадлежала идея создания команды беженцев на Олимпийских играх 2016 года. Параллельно Ким Ён А ведет несколько социальных проектов в Южной Корее и активно занимается благотворительностью. Политологи полагают, что она достигла такого политического влияния, что вполне могла бы стать президентом. А ведь ей нет еще и 30 лет. Джордж Веа

Описание Джордж Веа © EPA-EFE/JASON SZENES

Его судьба — ярчайший пример многогранности мира вокруг нас. Джорджа Веа определенно можно считать уникальным человеком. Возможно, даже единственным, кому удалось прожить две абсолютно разные жизни. Первую — в футболе, где он достиг абсолютно всего, о чем только может мечтать спортсмен. Он выступал за лучшие команды Европы, признавался самым опасным форвардом своего времени, трижды становился футболистом года в Африке, получал "Золотой мяч" и приз лучшему игроку года от Международной федерации футбола, а итальянский "Милан", где нападающий провел лучшие годы карьеры, даже включил его в свой Зал славы.

Описание Джордж Веа, 1996 год © AP Photo/Carlo Fumagalli

Вторую — в политике. В 2005 году Веа впервые решился принять участие в выборах президента в родной Либерии, но уступил более опытному кандидату. Спустя 12 лет он решился на вторую попытку — он не считался фаворитом и даже не имел четкой программы, но все же сумел одержать победу. Впрочем, со временем либерийцы разочаровались в своем выборе. Веа оказался не лучшим политиком, а страна под его руководством погибает от безработицы, высокого уровня инфляции и коррупции. Говорят, еще немного, и дело может дойти до восстания. Винни Джонс

Описание Винни Джонс (в центре), 2006 год © AP Photo/Mark Mainz

Он был из тех футболистов, которых просто нельзя оставить без внимания. Классический образ британского сорвиголовы, настоящего тафгая, готового на любые грязные приемы для победы, — в этом весь он. Один из самых грубых игроков своего времени, Джонс всегда добивался своего, даже если для этого потребуется сломать сопернику ногу или схватить Пола Гаскойна за пах. Вероятно, излишняя агрессивность даже помогала ему на протяжении карьеры — не исключено, что именно этим он привлек внимание "Челси", "Лидса", "Уимблдона" и других клубов, а в сборной Уэльса удостоился капитанской повязки. В 1998 году Джонс, будучи игроком "Куинс Парк Рейнджерс", снялся в полнометражном дебюте британского режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Фильм имел колоссальный успех, а актерский талант Джонса, перенесшего свою роль тафгая с футбольного поля на кинопленку, был по достоинству оценен критиками. Сейчас в его активе порядка 60 фильмов, среди которых такие успешные ленты, как "Угнать за 60 секунд", "Костолом", "Евротур" и "Большой куш". Олег Тактаров

Описание Олег Тактаров © Валерий Матыцин/ТАСС

Для Тактарова профессиональный спорт начался благодаря искусству. Лелея мечту стать актером в Голливуде, он в начале 90-х годов решился на переезд в США. Для того чтобы заработать денег, он начал выступать на турнирах по смешанным единоборствам. Вскоре его заметили в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и позвали выступать у себя. В 1995-м он выиграл турнир UFC 6 и получил чемпионский пояс. Параллельно с бойцовской карьерой у Тактарова начала развиваться другая — актерская. Мечта о Голливуде стала явью — его приглашали во многие кассовые боевики, среди которых "Самолет президента", "15 минут славы" и "Хищники". Даже после ухода из спорта Тактаров не прекратил сниматься в фильмах, причем в услугах Русского Медведя заинтересованы как на родине, так и в США. Джейсон Стэйтем

Описание Джейсон Стэйтем © AP/Joel C Ryan