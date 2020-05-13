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Зимние олимпийские виды спорта

Трехкратная чемпионка Европы по керлингу Езех вошла в состав сборной России в дабл-миксте

Назван состав сборной России для выступления в следующем сезоне
Кира Езех Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Кира Езех
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская керлингистка Кира Езех вошла в состав национальной сборной на предстоящий сезон в дисциплине "дабл-микст". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации керлинга России.

Ранее Езех выступала в составе женской сборной России.

Помимо Езех, в состав команды на предстоящий сезон вошли Александр Еремин, Анастасия Москалева, Алексей Стукальский, Анна Веневцева, Михаил Васьков, Дарья Морозова и Олег Красиков.

36-летняя Езех является четырехкратной участницей Олимпийских игр, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы, 14-кратной чемпионкой России.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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