Трехкратная чемпионка Европы по керлингу Езех вошла в состав сборной России в дабл-миксте

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская керлингистка Кира Езех вошла в состав национальной сборной на предстоящий сезон в дисциплине "дабл-микст". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации керлинга России.

Ранее Езех выступала в составе женской сборной России.

Помимо Езех, в состав команды на предстоящий сезон вошли Александр Еремин, Анастасия Москалева, Алексей Стукальский, Анна Веневцева, Михаил Васьков, Дарья Морозова и Олег Красиков.

36-летняя Езех является четырехкратной участницей Олимпийских игр, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы, 14-кратной чемпионкой России.