СМИ: представители футбольных клубов предложили возобновить чемпионат Италии 13 июня

ТАСС, 13 мая. Представители клубов чемпионата Италии в ходе видеоконференции выступили с предложением возобновить футбольное первенство 13 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Дата была выбрана большинством клубов чемпионата. Клубам предстоит сыграть оставшиеся 12 туров чемпионата, четыре перенесенных матча, а также ответные полуфиналы и финал Кубка Италии. Возобновление турнира 13 июня позволит доиграть чемпионат до 2 августа для возможности участия в еврокубковых турнирах согласно рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник министр спорта Италии Винченцо Спадафора отметил, что возобновление чемпионата необходимо при соблюдении мер безопасности. "Мы надеемся на возобновление сезона, но только в условиях полной безопасности после принятия соответствующих мер и в соответствии с протоколом. Мы знаем, что необходимость завершить сезон возникает не только по спортивным причинам, но и по экономическим. Мы откроем спортивные сооружения не позднее 25 мая и мы сможем открыть их раньше, если получим заключение научного комитета", - заявил Спадафора, которого цитирует портал Football-Italia.

Ранее стало известно, что футболисты смогут возобновить тренировки с 18 мая.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).