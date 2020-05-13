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Летние олимпийские виды спорта

Лалович: смерть Алиомарова является большой потерей для спорта

Президент Объединенного мира борьбы заявил, что в организации очень опечалены новостью о кончине главного тренера женской сборной России

ТАСС, 13 мая. Смерть главного тренера женской сборной России по борьбе Магомеда Алиомарова после заражения коронавирусом является большой потерей для спорта и борцовского сообщества. Такое мнение выразил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Алиомаров умер 13 мая на 68-м году жизни. Он возглавил сборную России в феврале 2019 года.

"Мы очень опечалены этой новостью. Смерть Алиомарова - большая потеря для спорта и нашего сообщества", - сказал Лалович.

Под руководством Алиомарова женская сборная России завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Ранее Алиомаров возглавлял сборную Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны (2015-2018).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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