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Влияние коронавируса на спорт

ФК "Бешикташ" сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

Пресс-служба отмечает, что после получения результатов инфицированные находятся под наблюдением и получают необходимое лечение

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Тесты восьми человек из числа футболистов и сотрудников турецкого "Бешикташа" дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пресс-служба отмечает, что после получения результатов инфицированные находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

В среду Федерация футбола Турции объявила, что матчи высшего дивизиона чемпионата возобновятся 12 июня.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 143 тыс., умерли 3 952 человека, выздоровели 101 715 человек.

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Влияние коронавируса на спорт
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