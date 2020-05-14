ФК "Бешикташ" сообщил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Тесты восьми человек из числа футболистов и сотрудников турецкого "Бешикташа" дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пресс-служба отмечает, что после получения результатов инфицированные находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.

В среду Федерация футбола Турции объявила, что матчи высшего дивизиона чемпионата возобновятся 12 июня.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 143 тыс., умерли 3 952 человека, выздоровели 101 715 человек.