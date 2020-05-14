Черчесов: тренеры сборной России заинтересованы в скорейшем возобновлении чемпионата

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по футболу заинтересован в том, чтобы игроки как можно быстрее приступили к тренировкам в составе своих клубов и возобновили чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах, - сказал Черчесов. - На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайшие выходные пройдут матчи в бундеслиге, где я в свое время провел несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулезностью там подходят к организации матчей".

"Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать, тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом. Понятно, что командам необходимо определенное время, три-четыре недели для подготовки, и в случае положительного решения оно обязательно должно быть предусмотрено. Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами", - добавил Черчесов.

Решение о возможной доигровке чемпионата России может быть принято на заседании исполкома РФС 15 мая. "Естественно, при этом нужно самым серьезным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей", - отметил тренер.