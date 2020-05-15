Футболист белорусского клуба "Ислочь" заявил, что в команде есть игроки с коронавирусом

ТАСС, 15 мая. Форвард белорусского футбольного клуба "Ислочь" Момо Янсане заявил, что в команде есть случаи заражения коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

"Я хочу заявить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья, - написал гвинейский футболист. - Я хочу, чтобы были приняты санитарные меры, в том числе карантин на несколько дней, прежде чем мы продолжили играть".