Футболист белорусского клуба "Ислочь" заявил, что в команде есть игроки с коронавирусом

ТАСС, 15 мая. Форвард белорусского футбольного клуба "Ислочь" Момо Янсане заявил, что в команде есть случаи заражения коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
"Я хочу заявить, что несколько членов нашего клуба заболели коронавирусом, я желаю им крепкого здоровья, - написал гвинейский футболист. - Я хочу, чтобы были приняты санитарные меры, в том числе карантин на несколько дней, прежде чем мы продолжили играть".
I inform you that several members of our club are sick of Covid 19, I wish them good health. I want sanitary measures including quarantine for several days before any continuity. May God help ! #coronavirus #Survivor— Momo Yansane (@MomoYansane) May 14, 2020
Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. "Ислочь" занимает пятое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 15 очков в 8 матчах, лидирует БАТЭ (16 очков). Ранее пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила, что симптомы коронавируса обнаружены у футболиста из "Минска", матч с участием этой команды, который должен был пройти 15 мая, перенесен.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Белоруссии зафиксировано около 27 тыс. случаев заражения, более 150 человек умерли.