СМИ: футболист "Ювентуса" Игуаин вернулся в Италию, ему предстоит пройти карантин

ТАСС, 15 мая. Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин вернулся в Италию спустя почти два месяца пребывания в Аргентине. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По данным портала, 32-летнему аргентинскому форварду предстоит пройти медицинское обследование, после которого он будет вынужден провести две недели на карантине.

Игуаин в сезоне-2019/20 провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забив восемь мячей и столько же раз ассистировав партнерам. Форвард выступает за туринский клуб с 2016 года, также он играл за аргентинский "Ривер Плейт", испанский "Реал" (Мадрид), итальянские "Наполи", "Милан" и английский "Челси". В составе "Реала" Игуаин трижды становился чемпионом Испании (2007, 2008, 2012), дважды выигрывал Суперкубок Испании (2008, 2012), а также становился обладателем Кубка Испании (2011). С "Наполи" нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии (2014), в составе "Ювентуса" Игуаин дважды побеждал в чемпионате Италии (2017, 2018) и дважды выигрывал Кубок Италии (2017, 2018).

Со сборной Аргентины Игуаин стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года, дважды завоевывал серебряные медали Кубка Америки. Всего за национальную команду он провел 75 игр, в которых забил 31 мяч.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Позже сообщалось, что клубам разрешат возобновить тренировки 18 мая, а сам турнир продолжится в середине июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).