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Футбол в России

ПФЛ обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов

В пятницу исполком РФС утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в ПФЛ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

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В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в Олимп-ПФЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса. По информации ТАСС, курский "Авангард" не планирует выступать во втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2020/21, команда намерена играть в первенстве ПФЛ.

"Это (желание "Авангарда" выступать в ПФЛ в сезоне-2020/21 - прим. ТАСС) по вашей информации, у меня такой информации нет, - сказал Соколов. - Готовы ли мы к тому, что часть клубов ФНЛ захочет играть в следующем сезоне в ПФЛ? Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе. Уже по итогам лицензирования будем определяться совместно с лигами и Российским футбольным союзом".

Сезон в ФНЛ был завершен после 27 туров из 38 запланированных. "Авангард" занял 13-е место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 29 очков. Наивысшим достижением команды из Курска является выход в финал Кубка России в сезоне-2017/18.

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