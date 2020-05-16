ПФЛ обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в Олимп-ПФЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса. По информации ТАСС, курский "Авангард" не планирует выступать во втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2020/21, команда намерена играть в первенстве ПФЛ.

"Это (желание "Авангарда" выступать в ПФЛ в сезоне-2020/21 - прим. ТАСС) по вашей информации, у меня такой информации нет, - сказал Соколов. - Готовы ли мы к тому, что часть клубов ФНЛ захочет играть в следующем сезоне в ПФЛ? Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе. Уже по итогам лицензирования будем определяться совместно с лигами и Российским футбольным союзом".

Сезон в ФНЛ был завершен после 27 туров из 38 запланированных. "Авангард" занял 13-е место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 29 очков. Наивысшим достижением команды из Курска является выход в финал Кубка России в сезоне-2017/18.