"Авангард" не планирует в следующем сезоне выступать в ФНЛ и хочет играть в первенстве ПФЛ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Курский "Авангард", выступавший в минувшем сезоне в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), планирует в следующем сезоне играть в чемпионате Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) из-за существенного сокращения финансирования. Об этом ТАСС сообщил источник в клубе.

На эту тему

В пятницу исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил решение общего собрания ФНЛ досрочно завершить сезон. По результатам на 17 марта "Авангард" занял 13-е место.

"Авангард" не планирует в следующем сезоне выступать в ФНЛ и намерен играть в первенстве ПФЛ. Основной причиной понижения в классе является существенное сокращение объема финансирования", - сообщил собеседник ТАСС.

В апреле футболисты "Авангарда" согласились на сокращение зарплаты на 20%, что было связано с приостановкой сезона.

Наивысшим достижением команды из Курска является выход в финал Кубка России в сезоне-2017/18.